Abel convoca americanos a apoiarem Palmeiras no Dia da Independência: 'Juntem-se a nós'

Treinador Abel Ferreira pede apoio da torcida do Estados Unidos

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras)



Ciente do feriado histórico, o técnico Abel Ferreira convocou os americanos que moram ou estão na Filadélfia para apoiar o Palmeiras contra o Chelsea, justamente um clube do país que colonizou os Estados Unidos por quase 200 anos.

"Pode ser uma oportunidade para os locais se juntarem a nós contra os ingleses", observou o treinador português. "Será o Dia da Independência contra os ingleses. Juntem-se a nós, nos apoiem", disse.

A independência dos Estados Unidos foi assinada em 4 de julho de 1776, quando foi determinada a libertação do que então eram as treze colônias americanas do domínio britânico e adotada a Declaração da Independência de Thomas Jefferson.

O treinador também enviou um recado para os palmeirenses que acompanharam ou ainda estão acompanhando o Palmeiras nos Estados Unidos.

"O futebol é mágico porque nos marca e nos deixa memórias, como foi em Abu Dabi (no Intercontinental de 2021). Tenho certeza de que os que vieram vão gravar esses momentos e memórias para sempre neles".

Palmeiras e Chelsea se enfrentam no Lincoln Financial Field. A bola rola às 22h (de Brasília). Quem avançar, embolsa mais US$ 21 milhões e enfrentará nas semifinais Fluminense ou Al-Hilal, que duelam também nesta sexta, mas mais cedo.