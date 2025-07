Mundial: Saiba quando será o jogo entre Fluminense e Al Hilal

O Fluminense eliminou a Inter de Milão nas oitavas de final do Mundial de Clubes, agora, enfrenta o Al Hilal pelas quartas (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Com a vitória sobre o Manchester City por 4 x 3, o Al-Hilal se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes e marcou um encontro com o Fluminense. O time brasileiro, na tarde da última segunda-feira (30/6), derrotou a Inter de Milão.

O jogo acontecerá na próxima sexta-feira (4/7), às 16h, no Camping World Stadium, em Orlando. O vencedor garante vaga nas semis para enfrentar Palmeiras ou Benfica, que jogam no mesmo dia, mas às 22h.

O Fluminense se classificou em segundo no grupo F, com cinco pontos, atrás do Borussia Dortmund, da Alemanha. O time de Renato Gaúcho despachou, nas oitavas de final, a Inter de Milão, após vitória por 2 x 0. Germán Cano e Hércules marcaram os gols da vitória carioca.

Veja mais em Metrópoles