Aos 18 anos, jogador argentino morre durante cirurgia no joelho

Camilo Ernesto Nuin, de 18 anos, era jogador das categorias de base do San Telmo. Jovem atleta morreu nessa quarta-feira (25/6)

A causa da morte de Camilo ainda não foi esclarecida (Reprodução/clubsantelmo)

Um jovem jogador das divisões de base do San Telmo, time da Argentina, morreu, nessa quarta-feira (25/6), enquanto era submetido a uma cirurgia no joelho. O falecimento do atleta de apenas 18 anos foi confirmado pelo time nas redes sociais.

“É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Camilo Ernesto Nuin, atleta das categorias Juvenil e Reserva do nosso clube”, escreveu o San Telmo em homenagem a Camilo Nuin.

“Como forma de luto, o clube permanecerá fechado hoje. Nos solidarizamos com a família, amigos e companheiros de equipe, e estamos à disposição para o que precisarem”, escreveu a equipe.

