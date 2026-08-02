Ex-atleta da base do Retrô morre após ser baleado durante amistoso em Maceió

Micael Leandro da Silva, de 15 anos, foi baleado durante uma partida amistosa disputada no bairro do Pontal da Barra

Micael Leandro, ex-atleta do Retrô (Reprodução/Retrô FC)

Micael Leandro da Silva, de 15 anos, atleta das categorias de base do CSA e ex-jogador do Retrô, morreu neste sábado (1º) após ser baleado durante uma partida amistosa disputada no bairro do Pontal da Barra, em Maceió. Segundo a Polícia Civil de Alagoas, o adolescente foi atingido por engano.

Natural de Alagoas e morador do bairro do Jacintinho, Micael chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. Outras pessoas também foram atingidas pelos disparos durante a ocorrência.

O jovem havia integrado as categorias de base do Retrô em 2025 e, além da equipe pernambucana, também teve passagem pelas categorias de base do São Paulo. Atualmente, defendia o CSA.

Em nota oficial, o Retrô lamentou a morte do atleta e cobrou a apuração do caso pelas autoridades.

"O Retrô Futebol Clube Brasil recebe com tristeza e indignação a notícia do falecimento de Micael Leandro, atleta do sub-15 que em 2025 integrou as categorias de base da equipe. Prestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor. Que o ocorrido seja investigado e devidamente solucionado pelas autoridades competentes."

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime. De acordo com as primeiras informações divulgadas pelas autoridades, Micael não era o alvo dos disparos e foi vítima de um ataque por engano durante a partida amistosa. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao caso.

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