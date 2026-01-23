Maguary x Decisão: onde assistir, horário e escalações pelo duelo no Pernambucano

A partida entre Maguary e Decisão é válida pela 5ª rodada do estadual

Henrique Pinto e Israel, zagueiros do Maguary e Decisão, respectivamente (Rafael Melo/FPF)

Neste domingo (25), Maguary e Decisão se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Pernambucano de 2026. A partida acontece às 15h, no Estádio Arthur Tavares de Melo, o Arthurzão. O confronto coloca frente a frente o Azulão de Bonito que se encontra na 5ª colocação e o Bode do Moxotó que vem em seguida, na 6ª posição.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.



Maguary

O clube de Bonito vai para a partida em alta no campeonato, o Azulão conquistou sua primeira vitória no de 2026 contra o Vitória-PE, na última quarta-feira (21). O jogo será importante para a equipe comandada por Sued Lima, que até o momento soma cinco pontos, sendo uma vitória contra o Vitória das Tabocas, dois empates contra Retrô e Santa Cruz e uma derrota para o Náutico.

O Azulão de Bonito vai em busca da vitória para tentar alcançar os 8 pontos e sair de vez da briga pelas posições da parte de baixo da tabela.

Decisão



O time de Goiana vai para o confronto em busca de pontuar novamente no campeonato, o Decisão soma, até o momento, três pontos, onde foram três derrotas, contra todo o Trio de Ferro e uma vitória em cima do Jaguar, se fixando na 3ª colocação, com dois pontos de diferença para o último colocado, o Vitória das Tabocas. A equipe vem de uma goleada de 5 a 0 sofrida para o Sport, na Ilha do Retiro, na última quarta-feira (21).

O Bode de Moxotó tenta se reerguer no campeonato colocar um pé a mais na classificação para as quartas de final do estadual de 2026.

Histórico

Maguary e Decisão se enfrentaram apenas uma vez na história. A partida aconteceu em 2025, pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano e terminou em goleada de 5 a 0 do Azulão de Bonito em cima do Bode de Moxotó.

Maguary 5 x 0 Decisão (Pernambucano 2025)

FICHA DO JOGO

Prováveis escalações

Maguary: Juliano; Eduardo Ribeiro, Maurício, Guedes e Rychelmy Roch; Marcos Andre, Ítalo e Bruno Vinícius; Júlio César, Erick Cunha e Kanu (Maycon Félix) Técnico: Sued Lima.

Decisão: João Gabriel; Kauan Diego, Israel, Ricardo Batista e Mateus Rodrigues; Caio Bahia, Éder Monteiro e Fernando Portel; Pablinho, Mosquito e Bambam. Técnico: Kinho Forgiarini.

Local: Estádio Arthur Tavares de Melo

Horário: 15h

Transmissão: TV FPF

Árbitro: Anderson Luis Marques

Assistente 1: Humberto Martins Dias Silva

Assistente 2: Danylo Maciel Pedrosa

Quarto árbitro: Lucas Silva Do Nascimento