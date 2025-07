Na lanterna, o Retrô vai em busca da reação contra o CSA, na Arena de PE

Com apenas oito pontos ganhos, a Fênix esta na última colocação da Série C e encara o CSA nesta segunda-feira

Jogador do Retrô, Tales (Rafael Vieira)

O lanterna do Campeonato Brasileiro da Série C, ou Retrô, entra em campo hoje, às 19h30, na Arena Pernambuco, contra o CSA. Com pouquíssimos pontos conquistados em 11 jogos disputados, o Fênix venceu apenas dois jogos na competição e precisa se recompor urgentemente para não virar o jogo e retornar à Série D, competição que o Retrô conquistou no ano passado, carimbando o acesso para esta Série C.

Em um ano turbulento, Camaragibe foi comandado diversas vezes, apenas em 2025. Atualmente, o comandante é Itamar Schülle, o mesmo técnico que conquistou o título da Série D no ano passado. Portanto, nesta passagem, Itamar comandou o time que, no último jogo do Fênix, perdeu por 4 a 0 para o Londrina, em casa, e perdeu por 2 a 0 para o Ituano, na última rodada.

Para este duelo, o Retrô conta novamente com o goleiro Fabian Volpi, suspenso no último jogo. O atacante Luquinhas, que foi atropelado na derrota para o Ituano, deve sair.

O CSA

Alagoano começou jogando na sexta posição, mas já caiu para a nona posição com os resultados. O tempo é de 16 pontos e, se vencer, volta a figurar no G-8 da competição.

FICHA DE JOGO

RETRÔ

Fabian Volpi; Mendonça, Rayan Ribeiro e Robson Reis; Bruno Peres, Fabinho, Richard Franco, Diego Guerra (Mike) e Gustavo Salomão (João Lucas); Vagner Love e Fialho.

Técnico: Itamar Schülle

CSA

Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Luiz Gustavo, Betão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola e Luciano Naninho; Baianinho, Igor Bahia e Guilherme Cachoeira.

Técnico: Higo Magalhães

Local: Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata)

Horário: 19h30.

Árbitro: Halbert Luis Moraes Baia (AM)

Assistentes: Alexsandro Lira de Alexandre (AM)

Noelia Chaves da Paixão (AM)

Assistente onde: DAZN e SportyNet (Streaming e Youtube)