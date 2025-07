Com a melhor defesa da Série D, o Central busca revanche contra o América-RN fora de casa

Comemoração Vitoria do Central (Rafael Vieira)

Após não sofrer gols na partida contra o Santa Cruz-RN, o Central se estabeleceu como a melhor defesa de toda a Série D, junto a Inter de Limeira, com apenas seis gols sofridos. Leandro Sena, técnico da equipe, afirma que “A defesa é fundamental para uma equipe que quer ser campeã”.

Das 11 partidas disputadas pelo alvinegro, o clube sofreu gol em apenas quatro, sendo elas:

Horizonte 1 x 1 Central (9ª rodada)

Central 1 x 2 Santa Cruz (5 rodada)

Central 1 x 2 América-RN (3ª rodada)

Central 2 x 1 Ferroviário (1ª rodada)

Além dos ótimos números somando as campanhas fora de casa e dentro, quando se foca na campanha como visitante, o Central tem a melhor defesa geral da Série D, com apenas um gol sofrido.

Sobre o desempenho defensivo da equipe, o comandante Leandro Sena comentou que era muito importante não sofrer gols durante as partidas, principalmente porque com o nível do elenco da Patativa, uma hora eles vão marcar gols, e com isso conquistar vitórias.



“A equipe que quer ser campeã em um mata-mata, A defesa é fundamental. se você não levar gol, uma hora você vai marcar com a qualidade que tem a nossa equipe. Não é só a linha defensiva e o goleiro, começa lá na frente com os atacantes fazendo a pressão de forma coordenada”, disse Leandro Sena

Neste domingo (13), o Central visita o América-RN pela 12ª rodada da Série D, às 16h, na Arena América. O confronto coloca frente a frente o melhor visitante e o segundo melhor mandante do grupo A3. No jogo do 1º turno, a equipe de Natal levou a melhor, vencendo a Patativa por 2 a 1.