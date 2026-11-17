Além do CT Wilson Campos, as instalações do Retrô também estarão disponíveis para as equipes utilizarem em território pernambucano

CT Wilson Campos, do Náutico (Divulgação / Náutico)

A Fifa ampliou o Catálogo de Centros de Treinamentos de Seleções (CTS) para a Copa do Mundo Feminina de 2027, disputada no Brasil. Na nova lista, que passou de 38 para 47 localidades, o CT Wilson Campos, do Náutico, foi incluído.

Em território pernambucano, as instalações do Retrô, em Camaragibe, também já estavam disponíveis na primeira versão divulgada pela entidade máxima do futebol mundial.

Os locais estão distribuídos por 38 cidades das cinco regiões do país. Na atualização do catálogo, a Cidade do Galo, do Atlético-MG, o centro de treinamento do Mirassol e o estádio Brinco de Ouro da Princesa, do Guarani, também foram adicionados como opções de localidade.

As instalações oferecidas servirão como base das 32 seleções que disputarão o Mundial do próximo ano. As preferências de cada delegação serão indicadas após o sorteio dos grupos, que ocorre no dia 11 de dezembro, e a definição do calendário.

Além de disponibilizar dois centros de treinamento, o estado de Pernambuco também será uma das oito sedes da Copa do Mundo Feminina, com sete partidas sendo realizadas na Arena de Pernambuco.

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