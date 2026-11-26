Em 11º, o São Paulo tem cinco pontos a menos que o Red Bull Bragantino, oitavo colocado. O Brasileirão pode ter um G-8 a depender de cenários como título do Palmeiras na Libertadores e rebaixamento do Grêmio - finalista da Copa do Brasil. Para ir ao principal torneio continental, os são-paulinos precisam secar adversários à frente na tabela e vencer o Remo e o Athletico-PR na última rodada.

O São Paulo encerra seus jogos no MorumBis em 2026 diante do Remo, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro . A partida ganha caráter de "cumprir tabela", já que os paraenses foram oficialmente rebaixados na rodada anterior, em que os são-paulinos chegaram aos 45 pontos suficientes para ficar na Série A, mas estão longe de uma vaga na Libertadores.

Entretanto, o São Paulo já vem demonstrando, em campo, um ritmo de férias. Foi assim que deixou escapar a vitória contra o Botafogo, no Rio, pela 36ª rodada. Contratado para salvar o time do rebaixamento, Dorival Júnior ainda não sabe se ficará na equipe em 2027, mas já avalia a terceira passagem como frustrante.

"Não foi aquilo que eu gostaria, aquilo que eu imaginava. Fizemos jogos interessantes ao longo do período, outros nem tanto. E tivemos uma série de problemas ao longo do ano que desarticularam um pouco o trabalho de modo geral", declarou Dorival na coletiva de imprensa após o confronto.

Para o jogo contra o Remo, Lucas Moura deve voltar ao time após ter ficado fora da partida no Estádio Nilton Santos por causa do gramado sintético.

O Remo de Thiago Carpini vem de derrota para o Athletico-PR, em Curitiba. O placar de 4 a 2 selou o rebaixamento da equipe, que é 19º com 32 pontos. O time pode chegar, no máximo, à 18ª posição, ocupada hoje pelo Internacional, que tem 38.

A temporada de 2026 marcou o retorno do clube paraense à Série A depois de 32 anos. O ídolo Marcelo Rangel lamentou que a equipe não tenha conseguido conquistar a permanência. "Peço desculpas ao torcedor por não termos conseguido alcançar nosso objetivo. Fica minha gratidão por todo o carinho, apoio e incentivo durante essa caminhada. Assumo minha responsabilidade, e o tempo amenizará essa dor", disse.

Depois deste confronto, o São Paulo encerra a temporada contra o Athletico-PR, no Paraná. Já o Remo fecha o Brasileirão contra o Corinthians, no Pará, podendo definir o futuro dos corintianos, que ainda brigam para não cair.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X REMO

SÃO PAULO - Rafael; Newton, Arboleda e Osorio; Pedro Lima, Bobadilla, Djhordney e Iago; Lucas, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Tchamba e Mayk; Zé Welisson, Picco e Patrick; Gabriel Poveda, Taliari e David Braga Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ).

HORÁRIO - 20h (de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).