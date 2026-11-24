Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV

Tininho, ex-presidente do Santa Cruz, hoje executivo de futebol do Retrô (Santa Cruz/divulgação)

Nesta terça-feira (24), a bancada do Futebol Diario recebe Constantino júnior (Tininho), ex-presidente do Santa Cruz e hoje diretor executivo de futebol do Retrô.

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.