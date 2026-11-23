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Acompanhe: Podcast Futebol Diario avalia o mercado de transferências do trio de ferro
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 23/11/2026 às 08:53
Trio de Ferro vai jogar a Série B em 2027 (Rafael Vieira )
No episódio desta segunda-feira (23), nossa mesa debate o mercado de Santa, Sport e Náutico nesse fim de ano.
O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.
O Podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.
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