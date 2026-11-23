Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Trio de Ferro vai jogar a Série B em 2027 (Rafael Vieira )

No episódio desta segunda-feira (23), nossa mesa debate o mercado de Santa, Sport e Náutico nesse fim de ano.

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O Podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.