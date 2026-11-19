Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Vice-presidente de futebol, Emerson Barbosa, e presidente do Náutico, Bruno Becker (Paulo Matheus / CNC)

No programa desta quinta-feira (19), nossa bancada fala sobre as novidades de Sport e Santa nessa semana, além do fôlego financeiro que o Náutico conseguiu.

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O Podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.