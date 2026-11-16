Acompanhe: Podcast Futebol Diario debate o fim de 2026 para Sport e Náutico

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Elencos de Sport e Náutico em jogo da Série B (Paulo Paiva/SCR e Rafael Vieira/CNC)

No episódio desta segunda-feira (16), nossa mesa avalia o 2026 de Sport e Náutico na Série B.

O Futebol Diario é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.