Acompanhe: Podcast Futebol Diario debate o rodada de Sport e Náutico na Série B

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Jogadores de Náutico e Sport (Rafael Vieira / CNC e Sandy James / DP Foto)

No episódio desta sexta-feira (6), nossa equipe faz o esquenta para os jogos do Náutico e Sport pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O Podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.