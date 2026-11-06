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PODCAST
Acompanhe: Podcast Futebol Diario debate o rodada de Sport e Náutico na Série B
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 06/11/2026 às 08:07
Jogadores de Náutico e Sport (Rafael Vieira / CNC e Sandy James / DP Foto)
No episódio desta sexta-feira (6), nossa equipe faz o esquenta para os jogos do Náutico e Sport pela Série B do Campeonato Brasileiro.
O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.
O Podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.
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