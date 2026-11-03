ABECC conquista 26 medalhas na Copa do Brasil de Taekwondo e fecha calendário nacional

Entre os destaques estão Luiz Felipe, campeão nas categorias Juvenil e Sub-21, e Lucas Wilky, que conquistou o ouro nas categorias Sub-21 e Adulto

Taekwondo - Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (Divulgação)

O taekwondo da Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) encerrou o calendário nacional de competições em grande estilo. Na Copa do Brasil de Taekwondo, realizada em Fortaleza (CE), entre 28 de outubro e 1º de novembro, a equipe conquistou 26 medalhas, sendo 10 de ouro, cinco de prata e 11 de bronze.

A delegação contou com 25 atletas, que demonstraram talento, dedicação e muita determinação nos tatames, levando o nome da ABECC ao pódio em diferentes categorias. Entre os destaques estão Luiz Felipe, campeão nas categorias Juvenil e Sub-21, e Lucas Wilky, que conquistou o ouro nas categorias Sub-21 e Adulto.

Outro resultado de grande relevância para a equipe é que todos os atletas faixas-pretas da ABECC, com exceção de um, estão classificados para o Grand Slam, competição que define os integrantes da Seleção Brasileira de Taekwondo.

“Estamos muito felizes com esse resultado. Encerrar o calendário nacional com 26 medalhas e ainda ter praticamente todos os nossos atletas faixas-pretas classificados para o Grand Slam é algo grandioso para uma equipe. Isso é fruto de muito trabalho, dedicação dos atletas e de toda a preparação realizada ao longo do ano. Temos muito orgulho dessa caminhada e do crescimento de cada um”, destacou o técnico da equipe, Victor Matheus.

Segundo a coordenadora-geral da ABECC, Thais Melo, mais do que medalhas, cada conquista representa o resultado de muito treinamento, disciplina, dedicação e perseverança.

“A ABECC celebra com orgulho seus atletas, professores e toda a equipe envolvida nessa trajetória. São conquistas que inspiram e mostram como o esporte transforma vidas e abre caminhos para um futuro de oportunidade.”