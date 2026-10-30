Acompanhe: Podcast Futebol Diario faz o esquenta da rodada decisiva para Sport e Náutico

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Escudo de Sport e Náutico (Paulo Paiva/SCR e Rafael Vieira/CNC)

No episodio desta sexta-feira (30), nossa equipe faz o esquenta para os confrontos de Náutico e Sport pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O Futebol Diario é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.