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Acompanhe: Podcast Futebol Diario faz o esquenta da rodada decisiva para Sport e Náutico
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 30/10/2026 às 08:13
Escudo de Sport e Náutico (Paulo Paiva/SCR e Rafael Vieira/CNC)
No episodio desta sexta-feira (30), nossa equipe faz o esquenta para os confrontos de Náutico e Sport pela Série B do Campeonato Brasileiro.
O Futebol Diario é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.
O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.
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