Acompanhe: Podcast Futebol Diario comenta vitória do Sport e faz esquenta para jogo do Náutico
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 26/10/2026 às 07:29
Equipe do Náutico em jogo da Série B (Rafael Vieira/CNC)
Nesta segunda-feira (26), a bancada do Futebol Diario debate a vitória do Sport sobre o Criciúma, que deixou vivo o sonho do acesso. Também projetamos o confronto do Náutico contra o Juventude em Caxias.
O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.
O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.