Acompanhe: Podcast Futebol Diario comenta vitória do Sport e faz esquenta para jogo do Náutico

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Equipe do Náutico em jogo da Série B (Rafael Vieira/CNC)

Nesta segunda-feira (26), a bancada do Futebol Diario debate a vitória do Sport sobre o Criciúma, que deixou vivo o sonho do acesso. Também projetamos o confronto do Náutico contra o Juventude em Caxias.

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.