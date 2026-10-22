diariodepernambuco.com.br
Esportes
PODCAST

Acompanhe: Podcast Futebol Diario recebe jornalista Pedro Maranhão

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Diario de Pernambuco

Publicado: 22/10/2026 às 07:19

Seguir no Google News

Jornalista Pedro Maranhão, convidado do Podcast Futebol Diario/Arquivo pessoal

Jornalista Pedro Maranhão, convidado do Podcast Futebol Diario (Arquivo pessoal)

O Futebol Diario recebe o jornalista Pedro Maranhão como convidado nesta quinta-feira (22). O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.


Futebol Diario , podcast
Mais de Esportes
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP