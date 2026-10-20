Acompanhe: Podcast Futebol Diario debate o empate do Náutico e o trabalho de Cristian no Santa Cruz

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Náutico empata e Cristian não segue no Santa Cruz (Divulgação/CNC | Savyo Miguel/SCFC)

No episódio desta terça-feira (20), a equipe do Podcast Futebol Diario debate o empate do Náutico fora de casa contra o Goiás e a passagem do técnico Cristian de Souza no Santa Cruz.

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.