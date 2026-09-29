Acompanhe: Podcast Futebol Diario avalia os próximos confrontos e chances do trio de ferro

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Sport e Náutico se enfrentando no primeiro turno da Série B (Paulo Paiva/Sport)

O Podcast Futebol Diario desta terça-feira (29) avalia os próximos adversários de Sport, Náutico e Santa pelos seus respectivos campeonatos.

A diferença de pontos do Náutico para o Sport é de 3 pontos, e ambas as equipes se encontram próximas ao meio da tabela faltando 8 jogos para cada um.

enquanto o Santa com qualquer resultado tem chance de acesso já na próxima rodada.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.