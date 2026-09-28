Acompanhe: Podcast Futebol Diario analisa a vitória do Náutico no clássico e o empate milagroso do Santa Cruz

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Vitória do Náutico no clássico e Santa Cruz muito perto do acesso (Rafael Vieira/CNC | Rafael Vieira/FPF)

O Podcast Futebol Diario desta segunda-feira (28) avalia os jogos do trio de ferro no final de semana.

A vitória do Náutico sobre o Sport no clássico e a avaliação da volta de Bruno Pivetti ao comando do Timbu.

E o empate do Santa Cruz contra o Floresta fora de casa, com um golaço de falta de Renato, que deixou a Cobra Coral a um palmo do acesso.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.