Acompanhe: Podcast Futebol Diario analisa a vitória do Náutico no clássico e o empate milagroso do Santa Cruz
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 28/09/2026 às 07:41
Vitória do Náutico no clássico e Santa Cruz muito perto do acesso (Rafael Vieira/CNC | Rafael Vieira/FPF)
O Podcast Futebol Diario desta segunda-feira (28) avalia os jogos do trio de ferro no final de semana.
A vitória do Náutico sobre o Sport no clássico e a avaliação da volta de Bruno Pivetti ao comando do Timbu.
E o empate do Santa Cruz contra o Floresta fora de casa, com um golaço de falta de Renato, que deixou a Cobra Coral a um palmo do acesso.
O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.