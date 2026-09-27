No Maracanã, Ravens batem os Cowboys em lance no último segundo

Com um field goal faltando um segundo para o fim da partida, o Baltimore Ravens venceu o Dallas Cowboys por 34 a 31, no primeiro jogo da NFL no Maracanã

Giant Brazilian and US flags are being displayed at the pitch ahead of the NFL match between the Dallas Cowboys and the Baltimore Ravens at the Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on September 27, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) (MAURO PIMENTEL/AFP)

Foi um espetáculo do começo ao fim. Dentro de campo, o Baltimore Ravens venceu o Dallas Cowboys por 34 a 31, ontem, no Rio Game NFL. Foi a primeira vez que a liga mais poderosa do planeta realizou um jogo no Maracanã, já tendo feito duas partidas em São Paulo, em 2024 e 2025.

E quiseram os deuses da bola oval que o script fosse digno de um grande evento. Isso porque a partida foi definida restando apenas um segundo para o fim do confronto. Após linda jogada do quarterback Lamar Jackson, os Ravens pediram tempo para arriscar um field gol complicado de 56 jardas, quando o duelo estava empatado em 31 a 31. Porém, o kicker Tyler Loop acertou um chutaço e, ironicamente, decidiu um jogo no Brasil através dos pés.

O Maracanã viveu uma tarde histórica com o primeiro jogo de futebol americano do palco mais lendário do esporte brasileiro. E o público não decepcionou. As arquibancadas estavam lotadas para presenciar um jogaço entre Ravens e Cowboys.



Foram 72.792 torcedores presentes que vibraram a cada jogada, comemoraram e vaiaram os dois times e criaram um ambiente especial para o Rio Game.

No evento, o cantor Péricles cantou o hino nacional brasileiro antes da partida. No famoso show do intervalo, os cantores Rick Martin e Pedro Sampaio comandaram a festa.