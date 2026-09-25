Rodada 30 da Série B conta com Clássico e briga pela liderança do campeonato

Série B abre a 30° com disputa de liderança entre Novorizontino e Vila Nova, e conta com Clássico entre Sport e Náutico no sábado

Troféu da Série B do Campeonato Brasileiro (Joilson Marconne / CBF)

A corrida pelo acesso e a luta contra o rebaixamento prometem esquentar o fim de semana dos torcedores na Série B do Campeonato Brasileiro. A 30ª rodada da competição nacional começa nesta sexta-feira (25) com dois confrontos decisivos e se estende por cinco dias recheados de rivalidades regionais em diferentes estados.

A rodada se inicia a partir das 19h30, com um animado clássico paulista. Terceiro colocado com 50 pontos, o Novorizontino recebe o São Bernardo no Estádio Jorge Ismael de Biasi visando assumir provisoriamente o topo da tabela. Do outro lado, o rival soma 41 pontos, ocupa o 12º lugar e tenta se aproximar do G6, hoje aberto pelo Criciúma (47).

Mais tarde, às 20h, o líder Vila Nova-GO entra em campo no Onésio Brasileiro Alvarenga para defender a ponta. Com 51 pontos, o time goiano mede forças contra o Londrina, 18º colocado com 28 pontos. Mesmo que surpreenda o líder, o clube paranaense não deixará o Z4 nesta rodada, já que o Botafogo-SP, primeiro fora da degola, soma 32.

A jornada prossegue no sábado (26) com três embates pesados. A partir das 16h30, o Operário-PR enfrenta o Ceará no Germano Krüger, no mesmo horário do eletrizante Clássico dos Clássicos entre Náutico e Sport nos Aflitos. Encerrando o dia, Goiás e Atlético-GO realizam o clássico goiano no Hailé Pinheiro, às 18h30.

O domingo (27) a bola começa a rolar cedo. Às 11h, Criciúma e Avaí protagonizam o clássico catarinense no estádio Heriberto Hülse. Às 16h, o CRB encara o Cuiabá no estádio Rei Pelé, enquanto Fortaleza e Athletic-MG se enfrentam na Arena Castelão às 18h30.

A 30ª rodada será concluída em duas fases. Na segunda-feira (28), às 19h30, América-MG e Juventude medem forças no Independência. Já na terça-feira (29), no mesmo horário, o duelo regional entre Botafogo-SP e Ponte Preta na Arena NicNet fecha oficialmente a maratona de jogos.