Acompanhe: Podcast Futebol Diario faz esquenta para o clássico e para o jogo decisivo do Santa

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Sport e Náutico se enfrentando no primeiro turno da Série B (Paulo Paiva/Sport)

O Podcast Futebol Diario desta sexta-feira (25) debate o clima de clássico que cerca o estádio Esportes da Sorte, aflitos para Esporte e Náutico.

Santa Cruz também terá seu grande jogo no sábado contra o Floresta fora de casa, partida pode marcar o retorno do tricolor à Série B após 10 anos.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.