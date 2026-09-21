Acompanhe: Podcast Futebol Diario analisa jogos de Sport e Santa e faz aquecimento para o do Náutico

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Torcida de Náutico, Sport e Santa Cruz (Rafael Vieira )

No Podcast Futebol Diario desta segunda-feira (21), nossa equipe analisa as vitórias de Sport e Santa Cruz, além de projetar a partida do Náutico, que acontece hoje em Cuiabá, às 21h30.

O Timbu visita o Cuiabá em confronto válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e pode fechar uma rodada de glórias para o futebol pernambucano consagrando a terceira vitória do trio de ferro.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.



