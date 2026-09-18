Acompanhe: Futebol Diario debate as paradas duras que Sport e Santa terão pela frente

A sexta-feira do futebol pernambucano começa com o Podcast Futebol Diario discutindo os jogos complicados que Sport e Santa terão no fim de semana; e é dia do Departamento da Presepada, porque esse jogo de bola também é engraçado e bizarro

Rubro-negros e tricolores em comemoração (RAFAEL VIEIRA/DP)

O Podcast Futebol Diario vai 'sextar' discutindo os difíceis jogos do Sport e do Santa Cruz.

O Leão encara um dos melhores times da competição, o Juventude, na Ilha do Retiro, precisando vencer para voltar a enxergar a porta do G-6.

Já para a Cobra Coral a vitória diante do Floreste significa ficar com 99% de chances de obter o acesso, conforme projeção de matemático.

O debate vai ser bom, assunto não falta. E como você já deve estar se acostumando, sexta-feira é dia do Departamento da Presepada, um mix do que aconteceu de mais engraçado e bizarro no mundo do futebol durante a semana.

O Podcast Futebol Diario é exibido ao vivo, a partir das 10h, de segunda a sexta-feira, e pode ser visto em qualquer horário no canal do Youtube do Diario de Pernambuco.



