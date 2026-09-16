FPF anuncia as chapas que concorrerão às eleições à presidência no domingo (20)

Atual presidente Evandro Carvalho, no cargo desde 2011, é candidato à reeleição mais uma vez no pleito da FPF que acontece neste domingo (20)

Sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) (Rafael Vieira/ FPF)

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) oficializou a aprovação das chapas que participarão das eleições para a presidência do órgão no quadriênio 2027-2030.

Presidente desde 2011, Evandro de Carvalho é candidato à reeleição e está à frente da Chapa 1 — Compromisso com a Modernidade —, que tem Pedro Pessoa de Lacerda como 1º vice.

A disputa conta com outras duas chapas. A 2ª é liderada por Andre Cortez de Albuquerque (presidente) e Andre Fonseca de Lima (1º vice), registrada com o nome de Nova FPF. Por fim, a 3ª chapa, denominada Federação Jovem Pra Frente, tem como presidente Markus Vinícius Lebre de Oliveira, com Carolina Fortes Bezerra de 1ª vice.

As eleições estão marcadas para o próximo domingo (20). A partir da publicação do documento da comissão eleitoral, abre-se o prazo legal de 72 horas para a apresentação de possíveis impugnações.