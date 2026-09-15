Quem consegue transformar o calendário em uma arrancada?

Partida entre Sport x Náutico no 1º turno da Série B (Sandy James/DP Foto)

Calendário

A reta final da Série B coloca Sport e Náutico diante de uma mesma pergunta: quem terá força, futebol e equilíbrio emocional para transformar os últimos jogos em uma arrancada rumo ao G6? A Série B entrou naquela fase em que a tabela deixa de ser apenas um retrato da competição e passa a ser quase um roteiro do futuro. Faltam poucas rodadas, os pontos começam a valer mais e qualquer tropeço pode significar uma semana inteira de prejuízo. Sport e Náutico chegam a este momento com características bem diferentes. O G6 está a poucos passos. O problema é que, daqui para frente, não basta estar perto. É preciso arrancar. E é justamente aí que surge a pergunta que interessa ao futebol pernambucano: qual dos dois tem mais condições de transformar os últimos jogos em uma sequência capaz de levá-lo ao grupo de acesso? O Sport parece ter uma vantagem importante: perdeu apenas seis vezes em 26 partidas. O problema está nos 11 empates. É um time que raramente é destruído, mas que também encontrou dificuldades para transformar equilíbrio em vitória. Na reta final, isso pode ser fatal. O Náutico apresenta uma equação diferente. Tem dez vitórias, uma a mais que o Sport, mas também dez derrotas. É um time mais irregular, capaz de ganhar jogos importantes, mas que ainda não conseguiu transformar seus bons momentos em uma sequência consistente. Para o Timbu, a arrancada passa necessariamente por diminuir drasticamente os tropeços. E então aparece o segundo adversário: o calendário.

Sequência do Leão

O Sport terá uma sequência pesada. Depois do confronto com o CRB, encara o Juventude e, na rodada seguinte, enfrenta o Náutico, nos Aflitos. Depois, terá o Athletic fora de casa. Dos sete compromissos analisados para essa reta decisiva, cinco seriam como visitante, o que transforma cada ponto conquistado longe da Ilha em patrimônio valioso. O detalhe é que o Sport tem justamente força como visitante, com a quinta melhor campanha.

Sequência do Timbu

O Náutico também não terá vida fácil. Hoje, recebe o Operário, integrante do G6. Depois viaja para pegar o Cuiabá. Em seguida, recebe o Sport em casa. E a sequência tem Fortaleza fora, Novorizontino e Vila Nova em casa, antes de novos confrontos longe do Recife. Ou seja: o calendário não está apenas na frente do Náutico. O calendário é parte da própria disputa pelo acesso. Há uma coincidência que torna tudo ainda mais interessante. Sport e Náutico terão pela frente adversários que também estão envolvidos na briga pelas primeiras posições.

Magrão e “O Último Milagre”

“O Último Milagre” foi o tema escolhido para a despedida de Magrão com a camisa do Sport. Ídolo de uma geração de torcedores e respeitado até pelos rivais, o goleiro construiu uma história inigualável: 14 anos de clube, 10 títulos (incluindo a Copa do Brasil), 732 jogos e 33 pênaltis defendidos. A festa, promovida pelo clube e pela Betnacional, será no dia 31 de outubro, na Ilha do Retiro, com direito a uma linda camisa especial. Magrão merece todas as homenagens!

