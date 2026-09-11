Acompanhe: Podcast Futebol Diario analisa a vitória do Sport e o desafio do Santa Cruz

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Equipe do Sport em partida contra a Ponte Preta, válida pela Série B, na Ilha do Retiro (Paulo Paiva/SCR)

Nesta sexta-feira (11), a bancada do Futebol Diario debate a vitória do Sport sobre a Ponte Preta, que recolocou o Leão na cola do G-6 da Série B e marcou a reestreia de Mariano Soso ao comando da equipe rubro-negra. Também é projetado o confronto direto do Santa Cruz no quadrangular da Série C, diante do Maringá, no sábado (12).

O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.