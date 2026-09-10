Corinthians busca empate fora de casa e leva decisão para Neo Química Arena

Com gol de Kaio César, Timão se segura em Buenos Aires e joga a decisão no dia 16 de setembro

Kaio César e Rodrigo Garro comemorando gol do Corinthians (Rodrigo Coca / Corinthians )

Em confronto válido pelas quartas de final da Libertadores, o Corinthians se segurou contra o Estudiantes nessa quarta-feira (9), no Estádio Ciudad de La Plata. E agora se prepara para enfrentar o rival argentino no dia 16 em solo paulista.

A partida para o Timão teve um início complicado. Logo no começo da partida, aos 4 minutos, no rebote de uma cabeçada, Alexis Castro abriu o placar para o time da casa. O decorrer do jogo foi recheado de escanteios e sempre gerando perigo ao Corinthians.

Já no segundo, a maré virou a favor do Timão. No começo do segundo tempo, aos 49 minutos, Kaio César abriu o placar após um belo passe de Rodrigo Garro. Porém, depois do gol alvinegro, a pressão da equipe argentina voltou, mas sem sucesso para ampliar o placar.

Agora o jogo é em São Paulo, na casa do Corinthians e com sua temida torcida. Para o jogo de volta, o Timão ainda não deve contar com seu camisa 9, Yuri Alberto, que não tem previsão de retorno.

Em caso de classificação, o clube paulista espera o vencedor de Independiente Del Valle e Flamengo, que fazem o primeiro jogo do confronto nesta quinta-feira (10), em Guayaquil.



