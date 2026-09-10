Acompanhe: Futebol Diario debate jogos da Série B e SAF coral com convidado Maciel Júnior

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Maciel Júnior (Reprodução/Internet)

Nesta quinta-feira (10), receberemos Maciel Júnior, o 'The Best' e comentarista esportivo, como convidado do podcast Futebol Diario, que debaterá com a bancada a derrota do Náutico, o jogo do Sport contra a Ponte, pela Série B, e a SAF do Santa.

O programa será transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, de segunda à sexta-feira, a partir das 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.