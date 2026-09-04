Acompanhe: Futebol Diario debate vitória do Timbu e jogos do fim de semana de Sport e Santa

O Podcast Futebol Diario vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco, trazendo detalhes da vitória do Timbu e os próximos jogos do Sport e Santa

Torcidas de Sport e Santa Cruz (Foto: Paulo Paiva/SCR e Evelyn Victoria/SCFC)

No Podcast Futebol Diario desta sexta-feira (4), projetamos os jogos de Santa Cruz e Sport no final de semana.

O Tricolor inicia caminhada no quadrangular da Série C, em duelo contra o Botafogo-PB, na Arena de Pernambuco, enquanto o Rubro-Negro encara um clássico nordestino diante do Ceará, na Arena Castelão.

A bancada também comenta mais uma vitória do Náutico, desta vez contra o Botafogo-SP, nos Aflitos. O Timbu já se aproxima do G-6.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.





