Etiene Medeiros é campeã brasileira nos 50m costas no Troféu José Finkel de Natação

Nadadora pernambucana Etiene Medeiros, defendendo o SESI-SP, conquistou medalha de ouro no José Finkel com o tempo de 26s92 nos 50m costas

Etiene Medeiros campeã dos 50 m costas (Reprodução/ZDL)

A nadadora pernambucana Etiene Medeiros, do SESI-SP, é campeã brasileira dos 50 m costas. Nesta quarta-feira (2), na piscina do Pinheiros, em São Paulo, a atleta venceu a prova da edição 2026 do Troféu José Finkel de Natação com o tempo de 26s92.

Após a disputa, a atleta falou sobre a medalha de ouro. "Muito, muito feliz com o resultado, em conquistar o título brasileiro aqui, no Pinheiros, em uma prova muito equilibrada com a Júlia", adiantou.

"Estamos todo dia treinando, buscando o objetivo, as vitórias. E temos de celebrar os momentos. Quero agradecer muito a quem esteve aqui acompanhando”, completou a atleta pernambucana.

Etiene buscava também o índice para o Mundial de Piscina Curta, em dezembro, na China, que é de 26s54. O índice não veio, porém a nadadora saiu da competição contente com sua atuação.

"Foi uma semana desafiadora para mim e é todo um processo desde o meu retorno às piscinas", encerrou a nadadora.

Durante a eliminatória pela manhã, Etiene havia marcado 26s98 e entrou para a decisão como favorita, quando garantiu a primeira colocação nos 25 metros finais.

Etiene retornou às piscinas após três anos, no início de 2026, tendo como objetivo os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Desde seu retorno, a atleta tem se dedicado aos treinos e vem participando de competições.

Em maio, ela também comemorou a vitória na prova de 50 m costas do Troféu Maria Lenk de Natação, no Rio de Janeiro.

