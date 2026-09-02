Futebol Diario estreia novo quadro nesta quarta (2); veja como participar

O Departamento da Presepada foi inaugurado no Futebol Diario desta quarta (2) mostrando o que viraliza nas redes sociais

Novo quadro do Futebol Diario (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Um novo quadro estreou no episódio desta quarta-feira (2) do Podcast Futebol Diario: o Departamento da Presepada.

A ideia é mostrar quais são os vídeos, memes e momentos que estão viralizando na internet. Para assistir, acesse nosso programa pelo YouTube.

Viu algum vídeo ou meme legal e quer que apareça no programa?

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