Futebol Diario estreia novo quadro nesta quarta (2); veja como participar
O Departamento da Presepada foi inaugurado no Futebol Diario desta quarta (2) mostrando o que viraliza nas redes sociais
Publicado: 02/09/2026 às 11:53
Novo quadro do Futebol Diario (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
Um novo quadro estreou no episódio desta quarta-feira (2) do Podcast Futebol Diario: o Departamento da Presepada.
A ideia é mostrar quais são os vídeos, memes e momentos que estão viralizando na internet. Para assistir, acesse nosso programa pelo YouTube.
Viu algum vídeo ou meme legal e quer que apareça no programa?
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