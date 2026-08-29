Tramways: o único bicampeão invicto de Pernambuco está preparando o seu retorno

Um dos grandes times de Pernambuco nos anos 1930, o Tramways foi adquirido por empresário do estado, que vem dando os primeiros passos no sentido de estruturar o terreno para o retorno do clube às atividades esportivas nas próximas temporadas

João de Oliveira, presidente do Tramways (Rafael Vieira/DP Fotos)

Após longos 83 anos, um dos clubes mais tradicionais do estado está voltando às atividades esportivas. Parado desde 1943, o Tramways Sport Club vive uma nova fase embrionária, após ser adquirido por um empresário pernambucano.

Grande bicampeão pernambucano na dobradinha de 1936 e 37, sendo o único a fazer tal feito de maneira invicta. Porém, mesmo sendo um dos grandes times da sua época, a equipe encerrou as atividades, durando apenas nove anos de funcionamento.

O “Expresso da Torre” vê seu recomeço nas mãos de quem acredita nos valores da humanidade e no esporte como ferramenta para mudar a sociedade.

Fundação

O Tramways foi fundado em 23 de abril de 1934 e o seu time era formado por funcionários da companhia inglesa Pernambuco Tramways e Power Company Limited, que detinham a exploração de concessões de fornecimento de energia elétrica e de transportes de ferrocarril no Recife.

O clube surgiu da fusão de três equipes internas da empresa: Aurora Sport Club, representado pelo escritório Tuyuty Força Sport Club, as oficinas e setor de Eletricidade, e o Tráfego Sport Club, equipe do tráfego. Foi esse seleto grupo de trabalhadores que deu partida ao clube que seria referência nos anos 30 em Pernambuco.

Ascenção e queda meteórica

Ainda em seu ano de fundação, o Tramways disputou uma competição, a segunda divisão. Fazendo sua estreia, o time ganhou o torneio, na época conhecido como Série Branca. Porém, o maior orgulho do clube vem mesmo nos anos seguintes, o clube chega à primeira divisão em 1935 e já termina como vice-campeã.

Mas foi na dobradinha de 1936 e 37 que o Tramways foi bicampeão consecutivo de maneira invicta. Entrando na lista dos clubes do estado a serem campeões invictos, porém o único sendo bi.

No ano seguinte, o Tramways ficou novamente com o vice. A partir de 1940, ele passou a ter desempenhos irregulares no campeonato e, em 1943, encerrou de vez suas atividades. A decisão causou espanto no meio esportivo pernambucano e não houve uma justificativa oficial da empresa para acabar com as atividades de uma jovem e vencedora equipe,

Ressurgimento

O retorno do clube tem como principal face João de Oliveira, empresário de 39 anos, que está liderando o projeto do clube. Mesmo sem nenhuma ligação direta com o Tramways, João sempre teve o sonho de ter um clube de futebol para usar o esporte como uma ferramenta para mudar as pessoas.

Dono de uma clínica de saúde há quase uma década e com processo comercial bem estabelecido, ele deu o pontapé inicial realizar o sonho. “Minha relação com o futebol é como torcedor, e, juntando com uma visão de negócios, resolvi que estava na hora de contribuir com uma visão diferente do que percebo que é realizado no futebol dos times hoje”, disse João.

Por que o clube?

O Tramways foi a segunda tentativa do empresário de ter um clube próprio. Antes do “Elétrico”, ele havia tentado assumir o Torre, outro tradicional clube pernambucano, tricampeão estadual e também extinto. Porém, a tentativa foi frustrada. “O Torre, por ter um nome mais fácil, eu olhei para ele primeiro, então eu comecei a estabelecer uma escolinha de tênis de mesa.

Só que era um projeto totalmente sem fins lucrativos, e aí eu percebi que, para conseguir trazer sustentabilidade para um processo de longo prazo, eu precisaria ter uma profissionalização maior”, justificou o encerramento das atividades do Torre. Na retomada da proposta de ter o seu próprio clube, o empresário passou a estudar a possibilidade de adquirir o Tramways.

De imediato, ele próprio encarou o projeto como desafiador. Mas cedeu às “coincidências” da vida com o Tramways. "Começou a ter algumas coincidências do destino", adiantou.

"Tem um filme que eu gosto muito, que é o “Invictos”, e uma frase do filme diz que o rugby é um esporte de brutos jogado por cavalheiros, enquanto o futebol é um esporte de cavalheiros jogado por brutos. Então, pensei que o futebol poderia ser um esporte de cavalheiros jogado por cavalheiros. Será que dá para mudar a sociedade com isso?”, questionou um empresário.

Projeções

O Tramways agora passa pela fase de reestruturação para começar as atividades esportivas. João detalhou o planejamento preparado: “O primeiro passo é se filiar como Clube Formador e começar, provavelmente, com o sub-17 no ano que vem. Já antecipando um pouco os planos originais, que eram para o sub-20, em 2028”, revelou, ainda sem traçar prazo para que o Tramways volte a disputar a Primeira Divisão do Campeonato Pernambucano.

João contou que já se reuniu com a Federação Pernambucana de Futebol (FPF).. "Em relação à federação, realizamos uma primeira reunião, que foi mais de apresentação". Segundo ele, "há uma pessoa tradicional do futebol intermediando para realizarmos uma segunda reunião na próxima semana, desta vez, com o presidente", encerrou.