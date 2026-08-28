Acompanhe: Podcast Futebol Diario analisa os jogos desta sexta-feira e o jogo decisivo do Santa

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Torcida de Náutico, Sport e Santa Cruz (Rafael Vieira )

No Podcast Futebol Diario desta sexta-feira (28), projetamos uma nova rodada para o Trio de Ferro Pernambucano nas Séries B e C do Campeonato Brasileiro.

Náutico e Sport entram em campo nesta sexta pela Segundona. O Timbu recebe, nos Aflitos, o Athletic-MG, buscando se firmar no campeonato. Já o Leão, em Novo Horizonte, tem o Novorizontino pela frente, um grande duelo de 'seis pontos' na briga pelo acesso.

No sábado (29), às 17h, a bola vai rolar na Série C para Anápolis x Santa Cruz, em jogo para o Tricolor do Arruda carimbar classificação ao quadrangular final da competição.



O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.