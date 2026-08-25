Equipe participou da segunda etapa da competição, em Natal, e terminou na terceira colocação geral entre as equipes do Pré-Master

Natação do Clube FPS Sports conquista pódios no Circuito Norte/Nordeste Master (Divulgação)

A equipe de natação do Clube FPS Sports conquistou resultados de destaque na segunda etapa do 11º Circuito Norte/Nordeste de Natação Master 2026, realizada nos dias 22 e 23 de agosto, no Colégio Marista de Natal, no Rio Grande do Norte. O grupo pernambucano somou pódios nas provas individuais e nos revezamentos, além de alcançar a terceira colocação no ranking geral por equipes da categoria Pré-Master.

Na categoria Master 30+, Clara Leal conquistou quatro medalhas: prata nos 100m medley e 50m livre e bronze nos 50m borboleta. A atleta também integrou os revezamentos que conquistaram prata no medley e bronze no livre.

Maria Luisa Melo Tabosa, da categoria 25+, subiu duas vezes ao pódio nas provas individuais, com medalhas de prata nos 50m livre e 50m costas. Nos revezamentos, conquistou ainda a prata no medley e o bronze no livre.

Na categoria 35+, Nathalia Palha foi bronze nos 100m costas, além de terminar em quarto lugar nos 50m costas e quinto nos 100m livre. Nos revezamentos, conquistou a prata no medley e o bronze no livre.

Também na 35+, Caroline Scovino terminou em quarto lugar nos 50m livre e em sexto nos 100m livre e 50m costas. A nadadora completou sua participação com dois pódios nos revezamentos: prata no medley e bronze no livre.

Entre as atletas do Pré-Master, Beatriz Freire venceu as duas provas que disputou na categoria 20+, conquistando o primeiro lugar nos 50m livre e nos 100m livre. O desempenho contribuiu para que o Clube FPS Sports encerrasse a etapa na terceira colocação do ranking geral por equipes do Pré-Master.

Os resultados em Natal reforçam a participação da equipe do Clube FPS Sports no calendário regional da natação Master e Pré-Master, reunindo conquistas em diferentes categorias e distâncias ao longo dos dois dias de competição.

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