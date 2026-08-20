Jóquei pernambucano morre após grave acidente em prova no Jockey Club do Brasil, no Rio

Leandro Henrique, de 27 anos, caiu do cavalo durante prova, no domingo (16), ficou internado no hospital e faleceu nesta quarta

Lenadro Henrique atleta pernambucano de jóquei com sua filha (Reprodução/Instagram)

Luto no esporte pernambucano. O jóquei Leandro Henrique faleceu após sofrer grave acidente durante uma corrida no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, no Rio de Janeiro. O atleta estava internado desde domingo (16) e teve a morte confirmada nessa quarta-feira (19), nas redes sociais, pelos parentes e pelo próprio Jockey Clube.

Leandro foi introduzido ao esporte em 2009. No projeto “Jóqueis do futuro”, ele conheceu o esporte, ainda correndo com pôneis por conta da idade.

Leandro seguiu praticando até passar para os cavalos de corrida. Aos 16 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde construiu uma família.

"Triste. Todos no Jockey estamos ainda abalados. Leandro era a nossa maior referência no turfe. Era considerado o melhor jóquei do Brasil.", disse Francisco Mendonça, locutor do Jockey Club Recife.

O Jockey Club Pernambuco também se solidarizou com o ocorrido.

“Nota de Pesar: O Jockey Club de Pernambuco recebe com profunda tristeza a notícia do falecimento do jóquei Leandro Henrique. Um profissional que fez parte da história do nosso turfe e que deixa sua marca entre aqueles que tiveram o privilégio de compartilhar sua trajetória. Neste momento de dor, o Jockey Club de Pernambuco se solidariza com familiares, amigos e toda a comunidade turfística. Nossos sentimentos e respeito. Que Deus conforte a todos.”, colocou o clube em sua postagem.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Jockey Club de Pernambuco (@jockeyclubpe_oficial)

Em comunicado publicado nas redes sociais do atleta, a família lamentou a morte e destacou o legado deixado por Leandro, que saiu de Pernambuco aos 16 anos e foi ao Rio de Janeiro em busca da realização de seus sonhos.



"Veio para o Rio de Janeiro em busca de realizá-los. Mal sabia que, anos depois, conquistaria não apenas seus objetivos, mas também o coração de um país inteiro. Amado por muitos, Leandro construiu uma trajetória marcada por feitos inéditos e por uma determinação que impressionava", diz o comunicado.



A família também relembrou os desafios enfrentados por Leandro ao longo da carreira e destacou, entre suas principais conquistas, o título do Grande Prêmio Brasil, principal competição do turfe no país.



"Enfrentou quedas, fraturas, dificuldades e injustiças. Nenhum obstáculo foi capaz de fazê-lo parar. Ele era determinado, focado e, acima de tudo, diferenciado. Até que realizou aquele que talvez fosse o maior sonho de sua carreira: vencer o Grande Prêmio Brasil ", relembrou a nota no Instagram do atleta.



O Jockey Club Brasileiro irá realizar o velório de Leandro Henrique nesta quinta-feira (20), às 15h, no Salão de Apostas na Gávea. E na sexta-feira(21), às 13:30, no cemitério parque das flores em Tejipió acontece um velório para os familiares do ex-atleta.