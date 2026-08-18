Recife Mariners leva futebol americano a Igarassu em parceria com a prefeitura

Recife Mariners é referência no Nordeste (Jayme Marques/Recife Mariners)

O Recife Mariners vai levar a emoção do futebol americano ao Complexo Poliesportivo de Cidadania Alfredo Bandeira de Melo. Em parceria com a Prefeitura de Igarassu, o time pernambucano realizará sua próxima partida contra o Cavalaria 2 de Julho, válida pela terceira rodada da Superliga de Futebol Americano - Conferência Atlântico, aproximando ainda mais o esporte da população da Região Metropolitana do Recife.

A partida ocorre no próximo domingo (23), às 14h, com entrada gratuita mediante retirada antecipada dos ingressos pelo site https://eleventickets.com/b10/super-liga-rodada-03. Importante que o público garanta o ingresso previamente, devido à capacidade do estádio. A iniciativa faz parte do projeto dos Marinheiros de ampliar o alcance do futebol americano e proporcionar ao público novas experiências com a modalidade.

Pela primeira vez, o Complexo Poliesportivo de Cidadania Alfredo Bandeira de Melo será palco de uma partida do Time da Cidade.Para o presidente do Recife Mariners, Roberto Lemos, a parceria com a Prefeitura de Igarassu representa uma oportunidade de aproximar o time de novos torcedores.

“Levar o Recife Mariners para Igarassu é muito especial e ações como essa nos permitem chegar a outros públicos e apresentar a modalidade para pessoas que talvez ainda não tenham tido contato com o esporte”, ressaltou o gestor dos Azuis.

A realização da partida reforça o trabalho da gestão municipal de promover lazer e proporcionar um dia diferente aos igarassuenses,com uma experiência gratuita e aberta para toda a família, como destacou a prefeita de Igarassu, Professora Elcione.

“ É uma alegria receber, pela primeira vez, uma partida do Recife Mariners em nosso Campo Murado. Estamos proporcionando aos igarassuenses lazer, diversão e integração cultural de forma gratuita e aberta para toda a família. É mais uma iniciativa que reforça nosso compromisso com a prática esportiva e o melhor, oferecer oportunidades de convivência para a nossa população”, destacou a gestora .

A partida

Em busca da terceira vitória no Campeonato Brasileiro, o Recife Mariners enfrenta o Cavalaria 2 de Julho, da Bahia. Para o head coach Heitor Medeiros, a partida em Igarassu traz uma motivação especial para o elenco e reforça a importância de contar com o apoio da torcida em mais um desafio da temporada.

“Estamos trabalhando forte para chegar preparados e fazer uma grande partida. Esperamos encontrar um estádio cheio, com a torcida de Igarassu e os nossos torcedores juntos, criando aquele ambiente que faz diferença durante o jogo.”

20 anos

Além da importância esportiva, a partida também marca mais um momento das comemorações pelos 20 anos de história do Recife Mariners, que segue consolidando sua trajetória como uma das principais equipes do futebol americano brasileiro.

Fundado em 2006, o Recife Mariners é apoiado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Pernambuco, com patrocínio da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás).

Serviço

Recife Mariners x Cavalaria 2 de Julho

Loocal: Complexo Poliesportivo de Cidadania Alfredo Bandeira de Melo (Campo Murado)

Data: 23 de agosto

Horário: 14h

Entrada gratuita mediante retirada de ingresso pelo site: https://eleventickets.com/b10/super-liga-rodada-03