Acompanhe: Podcast Futebol Diario projeta todos os jogos do trio de ferro

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Torcida do Sport, Santa Cruz e Náutico (Rafael Vieira)

No episódio desta sexta-feira (14/8), debatemos e projetamos as partidas de Náutico, Santa Cruz e Sport em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O objetivo é simples: só a vitória interessa.

Pela Série B, nesta sexta-feira, o Timbu encara a Ponte Preta, em Campinas, às 19h30, enquanto o Leão recebe o Londrina, na Ilha do Retiro, às 20h30.

Já no sábado (15), é a vez do Santa Cruz entrar em campo, na Arena de Pernambuco, diante do Maranhão, às 19h30.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.





