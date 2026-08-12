O projeto social levou 15 atletas para a competição nacional, que reúne alguns dos principais nomes da modalidade no país

ABECC leva 15 atletas ao Campeonato Brasileiro de Taekwondo, em Brasília (Divulgação)

A Associação Beneficente e Esportiva Criança Cidadã (ABECC) está representada no Campeonato Brasileiro de Taekwondo, que acontece em Brasília, de hoje (12) até domingo (16). O projeto social levou 15 atletas para a competição nacional, que reúne alguns dos principais nomes da modalidade no país.

Entre os destaques da delegação está Alícia Assunção, atual campeã pan-americana e medalhista nos Jogos Sul-Americanos da Juventude. A atleta chega à competição como uma das referências da equipe da ABECC, após importantes resultados conquistados ao longo da temporada.

O desempenho dos atletas da instituição em 2026 também demonstra a evolução do trabalho desenvolvido pela ABECC. Somente neste ano, a equipe já conquistou outras quatro medalhas em competições pan-americanas, reforçando a qualidade do trabalho de formação esportiva realizado pela Associação.

Para o técnico Víctor Matheus, a participação no Brasileiro representa mais uma oportunidade de crescimento para os atletas e de mostrar o resultado do trabalho realizado diariamente. “Estamos levando uma equipe preparada e muito motivada. O Campeonato Brasileiro é uma competição de alto nível e será uma experiência importante para todos os nossos atletas. Mais do que buscar medalhas, queremos que eles tenham a oportunidade de competir, aprender e colocar em prática tudo o que vêm treinando. Estamos muito confiantes no trabalho que foi feito e vamos representar a ABECC da melhor maneira possível.”

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