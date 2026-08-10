Acompanhe: Podcast Futebol Diario analisa os jogos do trio de ferro no final de semana

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Torcida de Náutico, Sport e Santa Cruz (Rafael Vieira )

No episódio desta segunda-feira (10/8), repercutimos os jogos de Náutico, Santa Cruz e Sport pela rodada do último fim de semana das Séries B e C do Campeonato Brasileiro. Quais foram os destaques e as decepções do Trio de Ferro? Isso e muito mais.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.