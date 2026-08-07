Ao vivo: Podcast Futebol Diario faz o aquecimento para a rodada do final de semana

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Torcida de Náutico, Sport e Santa Cruz (Rafael Vieira )

Para encerrar a semana de estreia, o episódio desta sexta (7), seguimos abordando os jogos de Náutico, Santa Cruz e Sport pela rodada do fim de semana das Séries B e C do Campeonato Brasileiro, disputada em meio ao Dia dos Pais. Será que o Trio de Ferro vai presentear os torcedores com vitórias ou acabar frustrando a comemoração?

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.