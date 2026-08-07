Correndo contra o relógio e o poder do mercado

Willian Oliveira, volante do Sport (Paulo Paiva/SCR)

Espera cruel

Em conversa com Leonardo Cruz, que integra o comitê gestor do futebol do Sport, surgiu uma reflexão que explica a angústia nesta janela de transferências. Segundo ele, os melhores jogadores e seus agentes tendem a adiar qualquer definição até a reta final do período de inscrições, observando não apenas o mercado nacional, mas também as movimentações internacionais. Para ele, as melhores oportunidades de negócio vão surgir entre 25 de agosto e 11 de setembro, data do fechamento da janela. Uma realidade que não há como escapar. Hoje, quem dita o ritmo do mercado não são os clubes, mas os empresários e os atletas. Quem tem mais qualidade pode esperar. Quem tem mais necessidade é obrigado a correr atrás. E é aí que entram Sport e Náutico. Os dois carregam as consequências de elencos que não entregaram o esperado e precisam de reforços com urgência, não para setembro, mas para ontem. E a urgência sempre enfraquece o poder de negociação. Enquanto os clubes aguardam a abertura das melhores oportunidades, a Série B segue acontecendo, cobrando resultados de grupos que já demonstraram limitações. O cenário é tão complicado que jogadores acertados, com detalhes finais encaminhados e até viagem definida, recuaram nas negociações à espera de propostas mais vantajosas. É o mercado funcionando em favor de quem tem a oferta e contra quem tem a necessidade. A consequência é cruel. Enquanto os empresários aguardam o momento ideal para maximizar ganhos, Sport e Náutico seguem disputando pontos preciosos com elencos que ainda carecem de correções. E, para agravar o quadro, ambos não têm margem para erro. O reforço que chegar precisa resolver problema, não criar outro.

Mercado injusto

O atual modelo da janela de transferências favorece quem está estruturado e precisa de uma ou duas peças para elevar o nível. Para os que entram na competição com deficiências em vários setores, a espera vira um verdadeiro castigo. Enquanto aguardam o momento ideal para contratar, seguem disputando partidas decisivas com um elenco abaixo do necessário, vendo adversários mais organizados abrirem vantagem na tabela.

Corrida contra o tempo

Quem iniciou a Série B mal planejado – no aspecto técnico ou financeiro –, terá de enfrentar semanas decisivas para recuperar o tempo perdido. E quando o mercado finalmente oferece boas oportunidades, o campeonato já cobrou um preço alto demais. O prejuízo causado por um planejamento equivocado nem sempre pode ser corrigido apenas com reforços.

A conta dos erros no início

A desilusão do torcedor não nasce da demora, mas dos erros cometidos no da temporada. Contratações equivocadas, escolhas erradas de treinadores e um planejamento deficiente acabam cobrando a conta na competição. A reação precisa ser imediata para evitar um rebaixamento vexatório. A esperança existe, mas só as próximas rodadas mostrarão se o replanejamento será suficiente para corrigir falhas que jamais deveriam ter acontecido.comitê

