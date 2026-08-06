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Veja: Podcast Futebol Diario debate o jogo mais difícil do trio de ferro nesse fim de semana

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Raphael Brasil

Publicado: 06/08/2026 às 11:22

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Jogadores de Náutico, Sport e Santa Cruz/Rafael Vieira / CNC, Max Peixoto / SCR e Evelyn Victoria / SCFC

Jogadores de Náutico, Sport e Santa Cruz (Rafael Vieira / CNC, Max Peixoto / SCR e Evelyn Victoria / SCFC)

No programa desta quinta (6), nossa equipe debateu qual será o jogo mais difícil entre: Vila Nova x Sport, Santa Cruz x Botafogo-PB, Náutico x Atlético-GO.  

o programa acontece diariamente as 10H, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV. E conta com a participação e interatividade do espectador. 

Futebol Diario , podcast , Trio de Ferro
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