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Podcast Futebol Diario debate os confrontos do trio de ferro
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 06/08/2026 às 07:45
Jogadores de Náutico, Sport e Santa Cruz (Rafael Vieira / CNC, Max Peixoto / SCR e Evelyn Victoria / SCFC)
No podcast Futebol Diario desta quinta feira (06), vamos de bater sobre os jogos do trio de ferro neste final de semana. Quem chega favorito, quem pode se surpreender e como pode ficar a situação de cada um na tabela.
O programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
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