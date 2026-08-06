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Podcast Futebol Diario debate os confrontos do trio de ferro

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Raphael Brasil

Publicado: 06/08/2026 às 07:45

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Jogadores de Náutico, Sport e Santa Cruz/Rafael Vieira / CNC, Max Peixoto / SCR e Evelyn Victoria / SCFC

Jogadores de Náutico, Sport e Santa Cruz (Rafael Vieira / CNC, Max Peixoto / SCR e Evelyn Victoria / SCFC)

No podcast Futebol Diario desta quinta feira (06), vamos de bater sobre os jogos do trio de ferro neste final de semana. Quem chega favorito, quem pode se surpreender e como pode ficar a situação de cada um na tabela.

 

O programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.  

 

Futebol , Futebol Diario , podcast
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