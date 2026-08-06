A conta depois da festa das SAFs

O que vem depois?



Nos primeiros anos da Sociedade Anônima do Futebol no futebol brasileiro, a pergunta que dominava o debate era simples: vale a pena ou não transformar um clube em SAF? Hoje, essa discussão perdeu força. A realidade mostrou que a SAF não é, por si só, garantia de sucesso nem sentença de fracasso. A questão que passa a importar é outra: o clube conseguirá caminhar com as próprias pernas quando o investidor reduzir ou encerrar os aportes? Esse é o verdadeiro teste da sustentabilidade. Em muitos casos, o mercado ainda mede o sucesso de uma SAF pelo volume de investimentos, pela contratação de jogadores de peso ou pela rapidez com que o clube volta a disputar títulos. Mas esses indicadores podem ser passageiros. O que realmente importa é a construção de uma estrutura capaz de gerar receitas recorrentes, controlar custos, revelar atletas, fortalecer a marca e manter equilíbrio financeiro sem depender continuamente do bolso do acionista. Nenhum investidor entra em um negócio para colocar dinheiro indefinidamente. Em algum momento, o capital investido precisará gerar retorno. É justamente nessa transição que muitas SAFs brasileiras serão colocadas à prova. Quando o fluxo de recursos diminuir, a gestão será capaz de manter o nível de competitividade? Ou o clube voltará a conviver com déficits, endividamento e improvisação?

A chegada da segunda geração



Essa discussão ainda recebe pouca atenção, mas deveria estar no centro do debate. Afinal, uma SAF não deve ser avaliada apenas pelo tamanho do cheque que assina, mas pela capacidade de transformar esse investimento inicial em um modelo de gestão eficiente e autossustentável. O Brasil está entrando na segunda geração das SAFs. A fase da euforia começa a dar lugar à fase dos resultados concretos. E esses resultados não serão medidos apenas por taças levantadas, mas pela solidez administrativa ao longo do tempo.

De olho no legado



No fim das contas, o maior legado de uma SAF no futebol brasileiro não será contratar o melhor atacante ou vencer um campeonato em seus primeiros anos. Será deixar um clube preparado para continuar crescendo mesmo quando o investidor deixar de ser o protagonista financeiro da história. É aí que se descobrirá quais projetos foram realmente estruturados e quais apenas sobreviveram enquanto havia dinheiro novo entrando no caixa.

A ilusão dos reforços



A cada janela de transferência, o roteiro se repete. O torcedor cria expectativa por reforços, mas quem chega raramente empolga. Quem é especulado não acerta ou vira apenas uma cortina de fumaça para desviar a atenção dos problemas maiores. Diante deste cenário, fica difícil acreditar que Sport, Náutico e Santa Cruz tenham elenco suficiente para alcançar seus objetivos nos Brasileiros. A esperança do torcedor, mais uma vez, parece esbarrar na realidade. Ou, quem sabe, no acaso do futebol e no peso das camisas das equipes.

