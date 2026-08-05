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Podcast Futebol Diario debate o mercado de contratações do trio de ferro
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diario de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 05/08/2026 às 07:36
Tiquinho Soares em ação pelo Santos (Raul Baretta/Santos FC)
No terceiro episódio do podcast Futebol Diario, nesta quarta (05), vamos debater sobre os jogadores que estão sendo especulados e podem chegar para reforçar os três grandes da capital.
Também vamos trazer o vídeo viral da apresentação de Diego Souza como novo técnico do Joinville.
O programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diario de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
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