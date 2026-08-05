Podcast Futebol Diario debate o mercado de contratações do trio de ferro

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diario de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Tiquinho Soares em ação pelo Santos (Raul Baretta/Santos FC)

No terceiro episódio do podcast Futebol Diario, nesta quarta (05), vamos debater sobre os jogadores que estão sendo especulados e podem chegar para reforçar os três grandes da capital.

Também vamos trazer o vídeo viral da apresentação de Diego Souza como novo técnico do Joinville.

O programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diario de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.