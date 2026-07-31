Recife Mariners leva o futebol americano para Ipojuca na 2ª rodada da BFA
Pela primeira vez em Ipojuca, Recife Mariners encara o Ceará Sabres, neste domingo (2), no Estádio Municipal Doutor Antônio Dourado Neto
Publicado: 31/07/2026 às 13:52
Equipe de futebol americano do Recife Mariners (Jayme Marques/Recife Mariners)
Após estrear com vitória fora no campeonato, o Recife Mariners volta para casa com uma nova missão, popularizar o esporte no Estado. Neste domingo (2) a equipe pernambucana enfrenta o Ceará Sabres em confronto que fica marcado pela estreia do Mariners em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife.
A partida é válida pela conferência atlântico e acontece às 14h, no Estádio Municipal Doutor Antônio Dourado Neto. Os ingressos estão sendo vendidos no site da equipe pernambucana de R$ 20 reais. Crianças de até 8 anos e idosos a partir de 65 anos têm entrada gratuita.
Após uma estreia positiva, vencendo o João Pessoa Espectros pelo placar de 28 x 11, o Mariners chega empolgado para manter a invencibilidade. O head coach Heitor Medeiros destacou a importância de manter o nível de atuação apresentado na primeira rodada.
“A estreia mostrou a dedicação do nosso grupo, mas sabemos que a competição está apenas começando. Trabalhamos para ajustar detalhes e evoluir ainda mais”, disse o Heitor.
Para o presidente do Recife Mariners, Roberto Lemos, jogar em Ipojuca pela primeira vez na história é uma demonstração e uma oportunidade para o crescimento do esporte em Pernambuco.
"O Mariners tem como missão levar o FA para além da capital. Jogar em Ipojuca é uma oportunidade de apresentar o esporte a novos torcedores, aproximar a comunidade do nosso projeto e fortalecer a modalidade em todo o estado. Esperamos que as famílias, os apaixonados por esporte e aqueles que querem conhecer o futebol americano façam parte dessa festa", pontuou o presidente.
Além da importância esportiva, a partida também marca mais um momento importante para a história do clube, a comemoração pelos 20 anos de história do Recife Mariners, que segue consolidando sua trajetória como uma das principais equipes do futebol americano brasileiro.
Fundado em 2006, campeão brasileiro (Brasil Bowl) em 2024. O Recife Mariners é apoiado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Pernambuco, com patrocínio da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) e busca popularizar o esporte no estado e colocar Pernambuco no mapa do futebol americano nacional.