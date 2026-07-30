Entenda por que as 4 divisões do Campeonato Brasileiro ficarão sem jogos no fim de semana

Calendário da CRB prevê parada no Campeonato Brasileiro entre os dias 1º e 6 de agosto para os jogos de ida e volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Partida entre Náutico x Londrina na Série B (Rafael Vieira / CNC)

As quatro divisões do futebol nacional ganharam este final de semana, e o meio da outra, de folga para dar passagem à Copa do Brasil.

Conforme o calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as datas 1, 2 e 3 foram destinadas, exclusivamente, aos jogos de ida das oitavas de final. Os de volta serão disputados nos dias 4, 5 e 6.

Os jogos da Série B serão retomados na sexta-feira (7), com duas partidas. Mas os times pernambucanos jogam no sábado (Vila Nova x Sport, 16h) e domingo (Náutico x Atlético-GO, 16h).

Já a Série C, tem retorno no sábado (8) com quatro partidas. Entre elas, Botafogo-PB x Santa Cruz, às 17h.

Copa do Brasil

A Copa do Brasil entra na fase das oitavas de final com os seguintes jogos de ida:

Sábado (1º)

17h30: Vasco × Fluminense (Maracanã)



19h30: Atlético-MG × Juventude (Arena MRV)



21h: Santos × Remo (Vila Belmiro)



Domingo(2)

16h: Palmeiras × Fortaleza (Nubank Parque)



18h: Mirassol × Grêmio (Maião)



18h30: Chapecoense × Cruzeiro (Arena Condá)



19h30: Internacional × Corinthians (Beira-Rio)



Segunda (3)

21h30: Athletico-PR x Vitória (Arena da Baixada)