Entenda por que as 4 divisões do Campeonato Brasileiro ficarão sem jogos no fim de semana
Calendário da CRB prevê parada no Campeonato Brasileiro entre os dias 1º e 6 de agosto para os jogos de ida e volta das oitavas de final da Copa do Brasil
Publicado: 30/07/2026 às 09:10
Partida entre Náutico x Londrina na Série B (Rafael Vieira / CNC)
As quatro divisões do futebol nacional ganharam este final de semana, e o meio da outra, de folga para dar passagem à Copa do Brasil.
Conforme o calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), as datas 1, 2 e 3 foram destinadas, exclusivamente, aos jogos de ida das oitavas de final. Os de volta serão disputados nos dias 4, 5 e 6.
Os jogos da Série B serão retomados na sexta-feira (7), com duas partidas. Mas os times pernambucanos jogam no sábado (Vila Nova x Sport, 16h) e domingo (Náutico x Atlético-GO, 16h).
Já a Série C, tem retorno no sábado (8) com quatro partidas. Entre elas, Botafogo-PB x Santa Cruz, às 17h.
Copa do Brasil
A Copa do Brasil entra na fase das oitavas de final com os seguintes jogos de ida:
Sábado (1º)
17h30: Vasco × Fluminense (Maracanã)
19h30: Atlético-MG × Juventude (Arena MRV)
21h: Santos × Remo (Vila Belmiro)
Domingo(2)
16h: Palmeiras × Fortaleza (Nubank Parque)
18h: Mirassol × Grêmio (Maião)
18h30: Chapecoense × Cruzeiro (Arena Condá)
19h30: Internacional × Corinthians (Beira-Rio)
Segunda (3)
21h30: Athletico-PR x Vitória (Arena da Baixada)